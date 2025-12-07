З 1 січня 2026 року зникне український коньяк – що натомість

Український коньяк станe «бренді» з 2026 року.

Фото: freepik

З 1 січня 2026 року українські виробники коньяку зобов’язані змінити назву напою на «бренді». Про це повідомляє Forbes.

Це завершення десятирічного перехідного періоду, передбаченого Угодою про асоціацію з ЄС. Альтернативну назву «бренді» обрали ще у 2016 році.

Виробники реагують по-різному: частина вважає зміну несвоєчасною через війну та економічні труднощі, сподівалася на продовження терміну. Інші сприймають ребрендинг як неминучий, хоча й складний.

Аналітики прогнозують падіння продажів на 25–50%, а витрати на маркетинг і нові етикетки — понад 500 тисяч євро на одну марку.

За порушення вимог географічного зазначення передбачені штрафи від 5 до 15 мінімальних зарплат.

