  1. В Україні

З 1 січня 2026 року зникне український коньяк – що натомість

07:18, 7 грудня 2025
Український коньяк станe «бренді» з 2026 року.
З 1 січня 2026 року зникне український коньяк – що натомість
Фото: freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року українські виробники коньяку зобов’язані змінити назву напою на «бренді». Про це повідомляє Forbes.

Це завершення десятирічного перехідного періоду, передбаченого Угодою про асоціацію з ЄС. Альтернативну назву «бренді» обрали ще у 2016 році.

Виробники реагують по-різному: частина вважає зміну несвоєчасною через війну та економічні труднощі, сподівалася на продовження терміну. Інші сприймають ребрендинг як неминучий, хоча й складний.

Аналітики прогнозують падіння продажів на 25–50%, а витрати на маркетинг і нові етикетки — понад 500 тисяч євро на одну марку.

За порушення вимог географічного зазначення передбачені штрафи від 5 до 15 мінімальних зарплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВС визнав чинним договір довічного утримання та поставив крапку у спорі за квартиру, який тривав 5 років

Верховний Суд наголосив на недопустимості розірвання договору довічного утримання через обставини, які не стосуються предмета договору.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Вирок скасований через ChatGPT: Верховний Суд обговорив стандарти доброчесності та використання ШІ

Верховний Суд повідомив про початок обговорення можливості інтеграції курсів Ради Європи HELP до освітніх програм із акцентом на академічну доброчесність та правові аспекти застосування штучного інтелекту у науковій діяльності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]