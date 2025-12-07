В Белой Церкви судили мать, которая заживо сожгла собственного сына
Белоцерковский горрайонный суд признал виновной 60-летнюю женщину в умышленном убийстве сына с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначил ей 14 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киевской области.
В полиции отметили, что 12 июня 2024 года в Белой Церкви мать пришла в комнату, где спал сын, облила его легковоспламеняющимся веществом и подожгла спичкой. Мужчина получил ожоги 86% тела и скончался в больнице.
Соседка услышала крики, прибежала и потушила пламя. Медики сообщили полиции о пожаре.
Женщину задержали на месте, в июле обвинительный акт направили в суд. Мотив — месть за алкогольную зависимость сына.
Фото: Полиция Киевской области
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.