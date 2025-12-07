  1. В Украине

В Белой Церкви судили мать, которая заживо сожгла собственного сына

07:36, 7 декабря 2025
60-летняя мать облила 37-летнего мужчину легковоспламеняющейся смесью из-за его пьянства.
В Белой Церкви судили мать, которая заживо сожгла собственного сына
Фото: Полиция Киевской области
Белоцерковский горрайонный суд признал виновной 60-летнюю женщину в умышленном убийстве сына с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначил ей 14 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

В полиции отметили, что 12 июня 2024 года в Белой Церкви мать пришла в комнату, где спал сын, облила его легковоспламеняющимся веществом и подожгла спичкой. Мужчина получил ожоги 86% тела и скончался в больнице.

Соседка услышала крики, прибежала и потушила пламя. Медики сообщили полиции о пожаре.

Женщину задержали на месте, в июле обвинительный акт направили в суд. Мотив — месть за алкогольную зависимость сына.

Фото: Полиция Киевской области

