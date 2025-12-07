  1. В Україні

У Білій Церкві судили матір, яка живцем спалила власного сина

07:36, 7 грудня 2025
60-річна мати облила 37-річного чоловіка легкозаймистою сумішшю через його пияцтво.
У Білій Церкві судили матір, яка живцем спалила власного сина
Фото: Поліція Київської області
Білоцерківський міськрайонний суд визнав винною 60-річну жінку в умисному вбивстві сина з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначив їй 14 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

В поліції зазначили, 12 червня 2024 року в Білій Церкві мати прийшла до кімнати, де спав син, облила його легкозаймистою речовиною та підпалила сірником. Чоловік отримав опіки 86% тіла й помер у лікарні.

Сусідка почула крики, прибігла та загасила полум’я. Медики повідомили поліцію про пожежу.

Жінку затримали на місці, у липні обвинувальний акт скерували до суду. Мотив — помста за алкогольну залежність сина.

Фото: Поліція Київської області

