Как предоставить доступ к налоговой информации другим плательщикам через Э-кабинет – объяснили в ГНС

Налогоплательщики получат доступ к данным контрагентов только с их согласия.

Фото: cvp.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области сообщает, что пункт 22 раздела II Порядка функционирования Электронного кабинета, утвержденного приказом Минфина № 637, позволяет налогоплательщикам получать налоговую информацию о других плательщиках – при условии предварительного согласия этих лиц. Сведения предоставляются в виде электронного документа по форме, определенной приложением 5 к Порядку, с наложением квалифицированной электронной печати контролирующего органа.

Для того чтобы разрешить доступ к своим данным, налогоплательщик может через Электронный кабинет предоставить контролирующему органу согласие на раскрытие налоговой информации другому плательщику в объеме, который определяет самостоятельно. Это предусмотрено пунктом 23 Порядка № 637.

Войти в Электронный кабинет можно по адресу cabinet.tax.gov.ua или через веб-портал ГНС. Доступ к частной части открывается после электронной идентификации с использованием квалифицированной электронной подписи, сервисов id.gov.ua (MobileID, BankID), Действие Подписи или облачной КЭП.

Юридические лица, пользующиеся Электронным кабинетом, могут предоставлять и отменять согласие в разделе «Согласие на передачу информации контрагенту» меню «Согласия на передачу информации». Самозанятые лица делают это в меню «Настройки», в разделе «Согласие на передачу информации». Согласие действует до тех пор, пока плательщик, который его предоставил, не прекратит его действие.

Для отзыва согласия достаточно нажать отметку «Х» в блоке с данными о контрагенте и перечне доступной ему информации и подтвердить действие кнопкой «Да».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.