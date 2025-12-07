  1. В Украине

Как предоставить доступ к налоговой информации другим плательщикам через Э-кабинет – объяснили в ГНС

07:54, 7 декабря 2025
Налогоплательщики получат доступ к данным контрагентов только с их согласия.
Как предоставить доступ к налоговой информации другим плательщикам через Э-кабинет – объяснили в ГНС
Фото: cvp.tax.gov.ua
Главное управление ГНС в Одесской области сообщает, что пункт 22 раздела II Порядка функционирования Электронного кабинета, утвержденного приказом Минфина № 637, позволяет налогоплательщикам получать налоговую информацию о других плательщиках – при условии предварительного согласия этих лиц. Сведения предоставляются в виде электронного документа по форме, определенной приложением 5 к Порядку, с наложением квалифицированной электронной печати контролирующего органа.

Для того чтобы разрешить доступ к своим данным, налогоплательщик может через Электронный кабинет предоставить контролирующему органу согласие на раскрытие налоговой информации другому плательщику в объеме, который определяет самостоятельно. Это предусмотрено пунктом 23 Порядка № 637.

Войти в Электронный кабинет можно по адресу cabinet.tax.gov.ua или через веб-портал ГНС. Доступ к частной части открывается после электронной идентификации с использованием квалифицированной электронной подписи, сервисов id.gov.ua (MobileID, BankID), Действие Подписи или облачной КЭП.

Юридические лица, пользующиеся Электронным кабинетом, могут предоставлять и отменять согласие в разделе «Согласие на передачу информации контрагенту» меню «Согласия на передачу информации». Самозанятые лица делают это в меню «Настройки», в разделе «Согласие на передачу информации». Согласие действует до тех пор, пока плательщик, который его предоставил, не прекратит его действие.

Для отзыва согласия достаточно нажать отметку «Х» в блоке с данными о контрагенте и перечне доступной ему информации и подтвердить действие кнопкой «Да».

