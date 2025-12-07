Як надати доступ до податкової інформації іншим платникам через Е-кабінет – пояснили в ДПС

Платники податків отримають доступ до даних контрагентів лише за згодою.

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що пункт 22 розділу ІІ Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Мінфіну № 637, дозволяє платникам податків отримувати податкову інформацію про інших платників — за умови попередньої згоди цих осіб. Відомості надаються у вигляді електронного документа за формою, визначеною додатком 5 до Порядку, з накладенням кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу.

Для того щоб дозволити доступ до своїх даних, платник податків може через Електронний кабінет надати контролюючому органу згоду на розкриття податкової інформації іншому платнику в обсязі, який визначає самостійно. Це передбачено пунктом 23 Порядку № 637.

Увійти до Електронного кабінету можна за адресою cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПС. Доступ до приватної частини відкривається після електронної ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису, сервісів id.gov.ua (MobileID, BankID), Дія Підпису або хмарного КЕП.

Юридичні особи, які користуються Електронним кабінетом, можуть надавати та скасовувати згоду у розділі «Згода на передачу інформації контрагенту» меню «Згоди на передачу інформації». Самозайняті особи роблять це в меню «Налаштування», у розділі «Згода на передачу інформації». Згода діє доти, доки платник, який її надав, не припинить її чинність.

Для відкликання згоди достатньо натиснути позначку «Х» у блоці з даними про контрагента та перелік доступної йому інформації й підтвердити дію кнопкою «Так».

