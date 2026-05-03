Платит ли единый взнос ФЛП, который получает пенсию в связи с потерей кормильца: что говорит закон

ЕСВ остается обязательным, если ФЛП не подпадает под предусмотренные законом льготы.

Физические лица-предприниматели, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, не освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя. Такая норма вытекает из действующего законодательства.

Согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия — это ежемесячная выплата, которую получает застрахованное лицо после достижения пенсионного возраста, установления инвалидности или члены его семьи в случае потери кормильца. В солидарной системе предусмотрены три вида пенсий: по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

В то же время Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» определяет, что от уплаты ЕСВ освобождаются ФОП, которые получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, являются лицами с инвалидностью или достигли установленного пенсионного возраста и получают соответствующие выплаты.

Таким образом, сам факт получения пенсии в связи с потерей кормильца не дает права не уплачивать ЕСВ.

В то же время предприниматель с такой пенсией может быть освобожден от уплаты взноса, если достиг пенсионного возраста. В других случаях уплата ЕСВ остается обязательной, если отсутствуют основания для освобождения, предусмотренные законом.

