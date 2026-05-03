Чи сплачує єдиний внесок ФОП, який отримує пенсію по втраті годувальника: що каже закон

ЄСВ залишається обов’язковим, якщо ФОП не підпадає під передбачені законом пільги.

Фізичні особи-підприємці, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, не звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе. Така норма випливає з чинного законодавства.

Згідно із Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія — це щомісячна виплата, яку отримує застрахована особа після досягнення пенсійного віку, встановлення інвалідності або члени її сім’ї у разі втрати годувальника. У солідарній системі передбачено три види пенсій: за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Водночас Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає, що від сплати ЄСВ звільняються ФОП, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, є особами з інвалідністю чи досягли встановленого пенсійного віку та отримують відповідні виплати.

Отже, сам факт отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника не дає права не сплачувати ЄСВ.

Водночас підприємець із такою пенсією може бути звільнений від внеску, якщо досяг пенсійного віку. В інших випадках сплата ЄСВ залишається обов’язковою, якщо немає підстав для звільнення, передбачених законом.

