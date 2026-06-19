Суд назначил пожизненное заключение военному в СЗЧ за убийство одесского активиста Демьяна Ганула

Приморский районный суд Одессы назначил пожизненное лишение свободы Сергею Шалаеву, застрелившему одесского активиста Демьяна Ганула.

фото: Суспильне Одесса

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Приморский районный суд города Одессы признал виновным военнослужащего из Киевской области по делу об убийстве активиста Демьяна Ганула и назначил ему самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества и лишением воинского звания. Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, убийство было совершено 14 марта 2025 года в центре Одессы. Военнослужащий в СЗЧ Сергей Шалаев произвел несколько выстрелов в Демьяна Ганула, после чего сделал контрольный выстрел в голову и покинул место преступления.

Для расследования была создана специальная следственная группа с участием Главного следственного управления Нацполиции и полиции Одесской области. Совместно со Службой безопасности Украины подозреваемого — 46-летнего военнослужащего из Киевской области — задержали в течение нескольких часов.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие установило, что нападавший действовал по заказу. Он ушел в ежегодный отпуск, арендовал в Одессе две квартиры, незаконно приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты, которые хранил во временном жилье. Поскольку он не успел выполнить заказ в установленный срок, то своевременно не вернулся в воинскую часть.

Ему было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство, совершенное по заказу и из корыстных побуждений (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115), незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263), а также самовольное оставление службы в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407).

Обвинительный акт был направлен в суд, который, исследовав доказательства, признал обвиняемого виновным по всем эпизодам.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

Отметим, что Демьян Ганул – это одесский общественный деятель, блогер, активист, участник Революции достоинства и противостояний в Одессе 2 мая.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в марте 2025 года в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула.

Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день. Им оказался военнослужащий, находившийся в СЗЧ, 46-летний Сергей Шалаев. Позже стало известно, что он служил в 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

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