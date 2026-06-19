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Суд призначив довічне ув’язнення військовому у СЗЧ за вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула

11:33, 19 червня 2026
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Приморський районний суд Одеси призначив довічне позбавлення волі Сергію Шалаєву, який застрелив одеського активіста Дем’яна Ганула.
Суд призначив довічне ув’язнення військовому у СЗЧ за вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула
фото: Суспільне Одеса
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Приморський районний суд міста Одеси визнав винним військовослужбовця з Київщини у справі про вбивство активіста Дем’яна Ганула та призначив йому найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням військового звання. Про це повідомили у поліції. 

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За даними слідства, вбивство було скоєне 14 березня 2025 року в центрі Одеси. Війьськовий у СЗЧ Сергій Шалаєв здійснив кілька пострілів у Дем’яна Ганула, а після цього зробив контрольний постріл у голову та залишив місце злочину.

Для розслідування була створена спеціальна слідча група за участі Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Одещини. Спільно зі Службою безпеки України підозрюваного — 46-річного військовослужбовця з Київщини — затримали протягом кількох годин.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановило, що нападник діяв на замовлення. Він пішов у щорічну відпустку, орендував в Одесі дві квартири, незаконно придбав вогнепальну зброю, боєприпаси та гранати, які зберігав у тимчасовому житлі. Оскільки не встиг виконати замовлення у встановлений термін, він не повернувся до військової частини вчасно.

Йому було висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство, вчинене на замовлення та з корисливих мотивів (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115), незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263), а також самовільне залишення служби в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407).

Обвинувальний акт був скерований до суду, який, дослідивши докази, визнав обвинуваченого винним за всіма епізодами.

Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений протягом 30 днів.

Зазначимо, що Дем'ян Ганул – це одеський громадський діяч, блогер, активіст, учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня.

Як писала «Судово-юридична газета», у березні 2025 року в Одесі застрелили активіста Дем’яна Ганула.

Підозрюваного у вбивстві затримали того ж дня. Ним виявився військовий у СЗЧ, 46-річний Сергій Шалаєв. Пізніше стало відомо, що він служив у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

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