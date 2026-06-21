Мотоциклам хотели дать преимущество в пробках: какие изменения в ПДД предлагалось внедрить

Мотоциклистам предлагали разрешить движение между полосами во время пробок, установив четкие правила и ограничения скорости.

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Инициатива о предоставлении официального разрешения на движение мотоциклов между полосами транспортного потока в Украине не получила достаточной поддержки граждан. Автор петиции предлагал узаконить так называемый lane splitting — практику, которая применяется в отдельных странах мира и позволяет мотоциклистам осторожно двигаться между автомобилями во время заторов. По мнению инициатора, это могло бы снизить риск некоторых ДТП и частично разгрузить дороги, однако необходимого количества голосов для рассмотрения обращения правительством собрано не было.

Петиция не набрала необходимых 25 тысяч голосов

Петиция в Кабмин с призывом разрешить движение мотоциклов между полосами транспортного потока не набрала необходимого для рассмотрения количества подписей. Обращение получило лишь 297 голосов из необходимых 25 тысяч.

В соответствии с международной практикой и с целью повышения безопасности дорожного движения и уменьшения заторов предлагалось внести изменения в Правила дорожного движения Украины, предусмотрев возможность движения мотоциклов между полосами транспортного потока (lane splitting).

Почему автор предлагал изменить Правила дорожного движения

Автор обращения подчеркивал, что действующие Правила дорожного движения Украины прямо не регулируют вопрос движения мотоциклов между полосами. По его мнению, это приводит к неоднозначному толкованию норм, конфликтам между участниками дорожного движения и повышенному риску дорожно-транспортных происшествий, в частности наездов сзади на мотоциклистов в заторах.

В связи с этим он предложил законодательно урегулировать возможность такого движения при определенных условиях.

Какие правила предлагалось ввести для мотоциклистов

В частности, водителям мотоциклов предлагалось разрешить движение между полосами в случае плотного или полностью остановившегося транспортного потока.

Среди предложенных ограничений были следующие условия:

скорость транспортного потока не должна превышать 30 км/ч;

скорость мотоцикла не может превышать скорость потока более чем на 15 км/ч;

движение должно осуществляться между двумя крайними левыми полосами в одном направлении при наличии трех и более полос либо между первой и второй полосами на дорогах с двумя полосами в одном направлении;

исключение составляют случаи подготовки транспортных средств к повороту или развороту;

запрещается движение между крупногабаритными транспортными средствами, в частности грузовыми автомобилями и автобусами.

Таким образом, инициатива по легализации движения мотоциклов между полосами в Украине не будет передана на рассмотрение правительства, поскольку не смогла собрать установленное законодательством количество голосов в поддержку.

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