Право на уважение к личной жизни в контексте осуществления видеонаблюдения на рабочем месте — онлайн-лекция

В Конституционном Суде Украины состоялась онлайн-лекция на тему: «Право на уважение к личной жизни в контексте осуществления видеонаблюдения на рабочем месте». Об этом сообщил КСУ.
В мероприятии приняли участие судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская, судьи судов системы судоустройства, представители Национальной школы судей Украины, аспиранты, преподаватели, студенты высших учебных заведений, воспитанники Малой академии наук.
Главным докладчиком выступил профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Государственного торгово-экономического университета, член рабочей группы по разработке проекта Трудового кодекса Михаил Шумило, который рассказал об изменениях в трудовом законодательстве, в частности по вопросу урегулирования видеонаблюдения за работником на рабочем месте, обозначил границы применения работодателем видеонаблюдения и привел практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по этому вопросу.
Как отметил докладчик, Конституционный Суд Украины в 2012 году принял Решение № 2-рп/2012, в котором ответил на следующие вопросы:
По решению Суда, «информацией о личной и семейной жизни лица являются любые сведения и/или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельствах, событиях, отношениях и т. п., связанных с лицом и членами его семьи, за исключением предусмотренной законами информации, касающейся осуществления лицом, занимающим должность, связанную с выполнением функций государства или органов местного самоуправления, служебных или должностных полномочий. Такая информация о лице является конфиденциальной». Суд также отметил, что «сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия государством, органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами является вмешательством в его личную и семейную жизнь…».
Он также привел ряд международных актов, которые определяют и гарантируют право на уважение к частной и семейной жизни.
Михаил Шумило обратил внимание на Заключение Венецианской комиссии относительно «видеонаблюдения частными операторами в государственной и частной сферах, а также органами государственной власти в частной сфере и защиты прав человека», одобренное в июне 2007 года.
Он привел несколько основных тезисов этого Заключения, в частности:
Докладчик акцентировал внимание на границах личной и семейной жизни с позиции ЕСПЧ, подчеркнув, что ЕСПЧ неоднократно в своих решениях отмечал, что «частная жизнь может включать деятельность профессионального или делового характера и может касаться мероприятий, осуществляемых вне дома или частного помещения лица».
Раскрывая эту тему, он остановился на нескольких решениях ЕСПЧ, касающихся трудовых отношений и видеонаблюдения на рабочем месте, в таких делах: Köpke v. Germany от 05.10.2010 № 420/07, Antović and Mirković v. Montenegro от 28.11.2017 № 70838/13, López Ribalda and Others v. Spain № 1874/13 и 8567/13 от 17.10.2019.
Михаил Шумило подчеркнул, что в настоящее время продолжается рекодификация трудового законодательства, в котором рассматривается вопрос урегулирования видеонаблюдения за работником на рабочем месте. В этом контексте он привел основные наработки данного Кодекса.
По словам докладчика, отдельная норма «Видеонаблюдение за работником на рабочем месте» состоит из четырех частей и определяет следующее:
Редакция этих норм основана на практике ЕСПЧ и учитывает стандарты Совета Европы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.