Право на уважение к личной жизни в контексте осуществления видеонаблюдения на рабочем месте — онлайн-лекция

13:04, 10 октября 2025
Во время лекции рассказали об изменениях в трудовом законодательстве, в частности по вопросу урегулирования видеонаблюдения за работником на рабочем месте, обозначили пределы применения работодателем видеонаблюдения.
В Конституционном Суде Украины состоялась онлайн-лекция на тему: «Право на уважение к личной жизни в контексте осуществления видеонаблюдения на рабочем месте». Об этом сообщил КСУ.

В мероприятии приняли участие судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская, судьи судов системы судоустройства, представители Национальной школы судей Украины, аспиранты, преподаватели, студенты высших учебных заведений, воспитанники Малой академии наук.

Главным докладчиком выступил профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Государственного торгово-экономического университета, член рабочей группы по разработке проекта Трудового кодекса Михаил Шумило, который рассказал об изменениях в трудовом законодательстве, в частности по вопросу урегулирования видеонаблюдения за работником на рабочем месте, обозначил границы применения работодателем видеонаблюдения и привел практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по этому вопросу.

Как отметил докладчик, Конституционный Суд Украины в 2012 году принял Решение № 2-рп/2012, в котором ответил на следующие вопросы:

  • что следует понимать под информацией о личной и семейной жизни, в частности, относится ли такая информация к конфиденциальной информации о лице;
  • является ли сбор, хранение, использование и распространение информации о лице вмешательством в его личную и семейную жизнь.

По решению Суда, «информацией о личной и семейной жизни лица являются любые сведения и/или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельствах, событиях, отношениях и т. п., связанных с лицом и членами его семьи, за исключением предусмотренной законами информации, касающейся осуществления лицом, занимающим должность, связанную с выполнением функций государства или органов местного самоуправления, служебных или должностных полномочий. Такая информация о лице является конфиденциальной». Суд также отметил, что «сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия государством, органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами является вмешательством в его личную и семейную жизнь…».

Он также привел ряд международных актов, которые определяют и гарантируют право на уважение к частной и семейной жизни.

Михаил Шумило обратил внимание на Заключение Венецианской комиссии относительно «видеонаблюдения частными операторами в государственной и частной сферах, а также органами государственной власти в частной сфере и защиты прав человека», одобренное в июне 2007 года.

Он привел несколько основных тезисов этого Заключения, в частности:

  • видеонаблюдение в целом допускается для предотвращения или выявления мошенничества либо кражи со стороны работников в случае обоснованного подозрения;
  • видеозапись не допускается в таких местах, как туалеты, душевые, уборные, раздевалки, курительные или комнаты отдыха работников, где лицо может рассчитывать на полную конфиденциальность;
  • видеонаблюдение должно соответствовать требованиям, изложенным в статье 8 Европейской конвенции по правам человека, согласно которой каждый имеет право на уважение к своей частной и семейной жизни, жилищу и корреспонденции;
  • лиц следует уведомлять о видеонаблюдении, если система наблюдения не является очевидной.

Докладчик акцентировал внимание на границах личной и семейной жизни с позиции ЕСПЧ, подчеркнув, что ЕСПЧ неоднократно в своих решениях отмечал, что «частная жизнь может включать деятельность профессионального или делового характера и может касаться мероприятий, осуществляемых вне дома или частного помещения лица».

Раскрывая эту тему, он остановился на нескольких решениях ЕСПЧ, касающихся трудовых отношений и видеонаблюдения на рабочем месте, в таких делах: Köpke v. Germany от 05.10.2010 № 420/07, Antović and Mirković v. Montenegro от 28.11.2017 № 70838/13, López Ribalda and Others v. Spain № 1874/13 и 8567/13 от 17.10.2019.

Михаил Шумило подчеркнул, что в настоящее время продолжается рекодификация трудового законодательства, в котором рассматривается вопрос урегулирования видеонаблюдения за работником на рабочем месте. В этом контексте он привел основные наработки данного Кодекса.

По словам докладчика, отдельная норма «Видеонаблюдение за работником на рабочем месте» состоит из четырех частей и определяет следующее:

  • работодатель может осуществлять видеонаблюдение на рабочем месте работника, находящемся в помещении или на территории работодателя;
  • видеонаблюдение является крайней формой контроля работодателя за работником и может применяться только при невозможности или неэффективности использования альтернативных способов контроля за работником;
  • осуществление видеонаблюдения не может нарушать право работника на уважение к его личной и семейной жизни. При установке видеонаблюдения работодатель должен учитывать: объективную и обоснованную необходимость осуществления видеонаблюдения; осведомленность работника о проведении видеонаблюдения и месте установки видеокамер;
  • по требованию работника работодатель обязан предоставить необходимый фрагмент видеозаписи, который хранится работодателем не менее трех месяцев и может быть доказательством нарушения трудовых прав такого работника и/или неисполнения им трудовых обязанностей. Видеозапись не может быть передана третьим лицам без письменного согласия работника, кроме случаев, предусмотренных законом.

Редакция этих норм основана на практике ЕСПЧ и учитывает стандарты Совета Европы.

