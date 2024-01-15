Анджей Дуда заблокував звільнення урядом Туска голови Нацпрокуратури Барського

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не давав згоди на звільнення національного прокурора.

Рішення уряду Польщі про звільнення Даріуша Барського з посади голови Національної прокуратури було відхилене президентом країни Анджеем Дудою. Про це повідомила канцелярія польського лідера на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

«Він (Анджей Дуда. – ред.) повідомив, що не давав згоди на звільнення національного прокурора, а також не висловлював думки щодо призначення нового національного прокурора», – сказано у заяві.

Президент Польщі підкреслив, що, згідно з чинним законодавством, національним прокурором є Даріуш Барський, додають у канцелярії.

Раніше Барський, якого позбавили повноважень заступника генерального прокурора Польщі та звільнили з посади голови Нацпрокуратури, заявляв, що такі дії уряду Дональда Туска є протиправними.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вирішив помилувати ув'язнених ексочільника МВС Камінського та його заступника.

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