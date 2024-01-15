Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

Фотокопія паспорту рф – ще не доказ: колегія Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді

Колегія суддів Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком скасувала рішення про законність звільнення чиновниці з російським паспортом з держслужби, незважаючи на дані СБУ.

«Неправовими діями ні право, ні справедливість не встановлюється» – РСУ відреагувала на обшук в Дніпровському райсуді Києва

Рада суддів України закликала Державне бюро розслідувань дотримуватися вимог закону та з’явитися на засідання ВРП 16 січня.

За яких умов чоловіки у 2024 року мають право отримати пенсійне посвідчення, - відповідь Пенсійного фонду

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

  1. У світі

Анджей Дуда заблокував звільнення урядом Туска голови Нацпрокуратури Барського

14:42, 15 січня 2024
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не давав згоди на звільнення національного прокурора.
Анджей Дуда заблокував звільнення урядом Туска голови Нацпрокуратури Барського
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Рішення уряду Польщі про звільнення Даріуша Барського з посади голови Національної прокуратури було відхилене президентом країни Анджеем Дудою. Про це повідомила канцелярія польського лідера на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

«Він (Анджей Дуда. – ред.) повідомив, що не давав згоди на звільнення національного прокурора, а також не висловлював думки щодо призначення нового національного прокурора», – сказано у заяві.

Президент Польщі підкреслив, що, згідно з чинним законодавством, національним прокурором є Даріуш Барський, додають у канцелярії.

Раніше Барський, якого позбавили повноважень заступника генерального прокурора Польщі та звільнили з посади голови Нацпрокуратури, заявляв, що такі дії уряду Дональда Туска є протиправними.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вирішив помилувати ув'язнених ексочільника МВС Камінського та його заступника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова