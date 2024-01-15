Анджей Дуда заблокировал увольнение правительством Туска главы Нацпрокуратуры Барского

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не давал согласия на увольнение национального прокурора

Решение правительства Польши об увольнении Дариуша Барского с должности главы Национальной прокуратуры было отклонено президентом страны Анджеем Дудой. Об этом сообщила канцелярия польского лидера на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Он (Анджей Дуда. – ред.) сообщил, что не давал согласия на увольнение национального прокурора, а также не высказывал мнения о назначении нового национального прокурора», – говорится в заявлении.

Президент Польши подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, национальным прокурором является Барский, добавляют в канцелярии.

Ранее Барский, которого лишили полномочий заместителя генерального прокурора Польши и уволили с должности главы Национальной прокуратуры, заявил, что такие действия правительства Дональда Туска противоправны.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда решил помиловать заключенных экс-главу МВД Каминского и его заместителя.

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