Анджей Дуда заблокировал увольнение правительством Туска главы Нацпрокуратуры Барского

Решение правительства Польши об увольнении Дариуша Барского с должности главы Национальной прокуратуры было отклонено президентом страны Анджеем Дудой. Об этом сообщила канцелярия польского лидера на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
«Он (Анджей Дуда. – ред.) сообщил, что не давал согласия на увольнение национального прокурора, а также не высказывал мнения о назначении нового национального прокурора», – говорится в заявлении.
Президент Польши подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, национальным прокурором является Барский, добавляют в канцелярии.
Ранее Барский, которого лишили полномочий заместителя генерального прокурора Польши и уволили с должности главы Национальной прокуратуры, заявил, что такие действия правительства Дональда Туска противоправны.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда решил помиловать заключенных экс-главу МВД Каминского и его заместителя.
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