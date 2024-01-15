Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установка факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной и отсрочка от призыва, – Большая Палата Верховного Суда принялась формировать правовую позицию

Учитывая, что у отца ребенка и ТЦК может возникнуть спор, связанный с доказательством наличия оснований для отсрочки от призыва, по предмету и правовым последствиям этот спор может относиться только к сфере публично-правовых отношений, поэтому в КГС ВС считают, что такой спор не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Кабмин выделил почти 2,5 млрд грн на строительство защитных сооружений из резервного фонда бюджета

Для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений Министерству обороны выделили 2,48 млрд грн.

НАПК осталось без главы, — у Александра Новикова истек срок полномочий

В настоящее время НАПК осталось без председателя, а поиск нового руководителя еще продолжается.

Руководителя Государственной судебной администрации не будут привлекать к дисциплинарной ответственности за ситуацию с санаторием «Шкло»

Члены Высшего совета правосудия и ВККС признали претензии Совета судей к Максиму Пампуре необоснованными.

Фотокопия паспорта рф – еще не доказательство: коллегия Верховного Суда во главе с Андреем Жуком открыла чиновнице с российским гражданством путь к восстановлению в должности

Коллегия судей Верховного Суда во главе с Андреем Жуком отменила решение о законности увольнения чиновницы с российским паспортом с госслужбы, несмотря на данные СБУ.

  1. В мире

Южная Корея планирует создать кластер по производству чипов

21:09, 15 января 2024
Южная Корея приготовила план на 470 миллиардов долларов для строительства центра производства микросхем.
Южная Корея планирует создать кластер по производству чипов
Источник фото: lb.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Южная Корея объявила о плане создания крупнейшего в мире кластера по производству микросхем, присоединяясь к глобальной гонке за сохранение внутренних поставок полупроводников. Ведущие компании, такие как Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., планируют потратить более 470 миллиардов долларов на этот проект, - сообщает Bloomberg.

Правительство опубликовало план, который предусматривает инвестиции в размере 622 триллионов вон (471 миллиард долларов) из частного сектора до 2047 года. Компании должны построить 13 новых заводов по производству микросхем и три исследовательских центра рядом с существующими 21 фабрикой. Ожидается, что территория, охватывающая Пхёнтек и Йонгин, станет крупнейшей в мире, способной производить 7,7 миллиона пластин ежемесячно к 2030 году.

Инвестиции превосходят предыдущие планы, известные с 2023 года, и отражают растущую глобальную конкуренцию в сфере полупроводников. Поддерживая внутренний сектор микросхем, который составляет примерно 16% от общего экспорта, правительство Кореи планирует предоставить значительные налоговые льготы местным компаниям, которые занимаются производством микросхем. Это направлено на защиту стратегического сектора экономики страны от растущей конкуренции от Японии и Тайваня.

Samsung и Hynix планируют построить свои наиболее сложные заводы по производству микросхем, причем Samsung ставит на литейное производство, а Hynix инвестирует в память. Ожидается, что этот план поднимет уровень самообеспеченности Южной Кореи полупроводниками и увеличит ее рыночную долю в мировом производстве логических микросхем до 10% к 2030 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова