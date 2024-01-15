Южная Корея планирует создать кластер по производству чипов

Южная Корея приготовила план на 470 миллиардов долларов для строительства центра производства микросхем.

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Южная Корея объявила о плане создания крупнейшего в мире кластера по производству микросхем, присоединяясь к глобальной гонке за сохранение внутренних поставок полупроводников. Ведущие компании, такие как Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., планируют потратить более 470 миллиардов долларов на этот проект, - сообщает Bloomberg.

Правительство опубликовало план, который предусматривает инвестиции в размере 622 триллионов вон (471 миллиард долларов) из частного сектора до 2047 года. Компании должны построить 13 новых заводов по производству микросхем и три исследовательских центра рядом с существующими 21 фабрикой. Ожидается, что территория, охватывающая Пхёнтек и Йонгин, станет крупнейшей в мире, способной производить 7,7 миллиона пластин ежемесячно к 2030 году.

Инвестиции превосходят предыдущие планы, известные с 2023 года, и отражают растущую глобальную конкуренцию в сфере полупроводников. Поддерживая внутренний сектор микросхем, который составляет примерно 16% от общего экспорта, правительство Кореи планирует предоставить значительные налоговые льготы местным компаниям, которые занимаются производством микросхем. Это направлено на защиту стратегического сектора экономики страны от растущей конкуренции от Японии и Тайваня.

Samsung и Hynix планируют построить свои наиболее сложные заводы по производству микросхем, причем Samsung ставит на литейное производство, а Hynix инвестирует в память. Ожидается, что этот план поднимет уровень самообеспеченности Южной Кореи полупроводниками и увеличит ее рыночную долю в мировом производстве логических микросхем до 10% к 2030 году.

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