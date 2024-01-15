На Ивано-Франковщине ищут гражданина Франции

Иностранный турист, который планировал совершить восхождение на гору Говерла, в последний раз выходил на связь 3 января.

Источник фото: ГСЧС

На Ивано-Франковщине продолжаются поиски гражданина Франции, который в последний раз выходил на связь 3 января.

Как сообщили в ГСЧС, 12 января спасатели получили сообщение от представителя посольства о том, что гражданин Франции в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от пгт. Ворохта, урочище Завоеля к горе Говерла и путешествовать по Карпатам в направлении города Рахов Закарпатской области.

В ГСЧС отмечают, что иностранный турист свой маршрут у чрезвычайников не регистрировал.

«Закарпатскими горными спасателями обследованы маршруты восхождения на гору Говерла со стороны Закарпатской области. Основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла обследованы», - сообщили спасатели.

Продолжаются поисковые работы.

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