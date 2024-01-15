Продлевается ли испытательный срок на время болезни работника: разъяснение

Дни, когда работник фактически не работал, независимо от причины, не относят к испытательному сроку.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда сообщает, продлевается ли испытательный срок на время болезни работника.

Работница, которая болела больше недели, во время испытательного срока, поинтересовалась у должностных лиц, будет ли он продлен.

Инспекторы сослались на статью 27 Кодекса законов о труде Украины, согласно которой дни, когда работник фактически не работал, независимо от причины, не относят к испытательному сроку.

Следовательно, работодатель имеет право его продлить на то количество дней, в течение которых работница находилась на больничном.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.