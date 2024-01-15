Чи продовжується термін випробування на час хвороби працівника: роз’яснення

Дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини, не зараховуються до випробувального терміну.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці повідомляє, чи продовжується термін випробування на час хвороби працівника.

Працівниця, яка понад тиждень хворіла під час випробувального терміну, поцікавилася у посадовців, чи буде його продовжено.

Інспектори послалися на статтю 27 Кодексу законів про працю України, відповідно до якої дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини, не зараховуються до випробувального терміну.

Отже, роботодавець має право його продовжити на ту кількість днів, протягом яких працівниця перебувала на лікарняному.

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