Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

Фотокопія паспорту рф – ще не доказ: колегія Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді

Колегія суддів Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком скасувала рішення про законність звільнення чиновниці з російським паспортом з держслужби, незважаючи на дані СБУ.

«Неправовими діями ні право, ні справедливість не встановлюється» – РСУ відреагувала на обшук в Дніпровському райсуді Києва

Рада суддів України закликала Державне бюро розслідувань дотримуватися вимог закону та з’явитися на засідання ВРП 16 січня.

За яких умов чоловіки у 2024 року мають право отримати пенсійне посвідчення, - відповідь Пенсійного фонду

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

  1. В Україні
  2. / У світі

Україна може заробити додаткові $300 млрд на репараційних облігаціях, — ЗМІ

14:21, 15 січня 2024
Зазначається, що цю суму Київ зможе отримати, якщо покупцями цінних паперів стануть уряди західних країн.
Україна може заробити додаткові $300 млрд на репараційних облігаціях, — ЗМІ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Україна може заробити $300 млрд на продажі репараційних облігацій, забезпечених майбутніми позовами до рф щодо відшкодування збитків від війни в Україні. Про це пише Reuters.

За інформацією видання, цю суму Київ зможе отримати, якщо покупцями цінних паперів стануть уряди західних країн.

Як повідомляється, цей механізм допоможе оминути проблеми через можливу передачу Україні російських активів, заблокованих за кордоном.

При цьому аналітики називають репараційні облігації надто ризикованими, оскільки їхні покупці можуть вимагати великої знижки, через що Київ не зможе заробити «нічого схожого на 300 мільярдів».

На думку видання, це добрий запасний план для України. Цей механізм дозволить оминути проблеми через можливу передачу країні російських активів, які заблоковані за кордоном.

Цінні папери окупляться лише в тому випадку, якщо росія все ж таки погодиться на відшкодування збитків. Однак за словами автора статті, Москва добровільно не піде на такі умови. Тому російські активи, заморожені за кордоном, є найімовірнішим джерелом доходу для Києва.

Головний глобальний економіст PGIM Fixed Income Даліп Сінгха зазначив, що Україна може поділити облігації на кілька траншів. Наприклад, за його словами, західні уряди придбають найбільш ризиковані цінні папери, а облігації з меншими ризиками куплять звичайні інвестори.

Раніше ми писали, що Міжнародний валютний фонд оцінює можливу конфіскацію заморожених активів рф. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова