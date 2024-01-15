Україна може заробити додаткові $300 млрд на репараційних облігаціях, — ЗМІ

Зазначається, що цю суму Київ зможе отримати, якщо покупцями цінних паперів стануть уряди західних країн.

Україна може заробити $300 млрд на продажі репараційних облігацій, забезпечених майбутніми позовами до рф щодо відшкодування збитків від війни в Україні. Про це пише Reuters.

За інформацією видання, цю суму Київ зможе отримати, якщо покупцями цінних паперів стануть уряди західних країн.

Як повідомляється, цей механізм допоможе оминути проблеми через можливу передачу Україні російських активів, заблокованих за кордоном.

При цьому аналітики називають репараційні облігації надто ризикованими, оскільки їхні покупці можуть вимагати великої знижки, через що Київ не зможе заробити «нічого схожого на 300 мільярдів».

На думку видання, це добрий запасний план для України. Цей механізм дозволить оминути проблеми через можливу передачу країні російських активів, які заблоковані за кордоном.

Цінні папери окупляться лише в тому випадку, якщо росія все ж таки погодиться на відшкодування збитків. Однак за словами автора статті, Москва добровільно не піде на такі умови. Тому російські активи, заморожені за кордоном, є найімовірнішим джерелом доходу для Києва.

Головний глобальний економіст PGIM Fixed Income Даліп Сінгха зазначив, що Україна може поділити облігації на кілька траншів. Наприклад, за його словами, західні уряди придбають найбільш ризиковані цінні папери, а облігації з меншими ризиками куплять звичайні інвестори.

Раніше ми писали, що Міжнародний валютний фонд оцінює можливу конфіскацію заморожених активів рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.