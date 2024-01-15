Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководителя Государственной судебной администрации не будут привлекать к дисциплинарной ответственности за ситуацию с санаторием «Шкло»

Члены Высшего совета правосудия и ВККС признали претензии Совета судей к Максиму Пампуре необоснованными.

Фотокопия паспорта рф – еще не доказательство: коллегия Верховного Суда во главе с Андреем Жуком открыла чиновнице с российским гражданством путь к восстановлению в должности

Коллегия судей Верховного Суда во главе с Андреем Жуком отменила решение о законности увольнения чиновницы с российским паспортом с госслужбы, несмотря на данные СБУ.

«Неправовыми действиями ни право, ни справедливость не устанавливается» – Совет судей отреагировал на обыск в Днепровском райсуде Киева

Совет судей Украины призвал Государственное бюро расследований соблюдать требования закона и явиться на заседание ВСП 16 января.

При каких условиях мужчины в 2024 году имеют право получить пенсионное удостоверение, - ответ Пенсионного фонда

Право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа, в частности, в 2024 году – не менее 31 года.

БП ВС: Идя на риск с приобретением квартиры у лица, которое зарегистрировало право собственности, но по закону не могло такое право приобрести, конечный приобретатель несет риск наступления негативных последствий

В случае уступки банком права требования по кредитным и ипотечным договорам физическому лицу, в результате чего оно зарегистрировала право собственности на предмет ипотеки – недвижимое имущество и отступил в пользу третьего лица, ипотекодатель как владелец такого имущества вправе обратиться с иском о истребовании такого имущества, - Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине
  2. / В мире

Украина может заработать дополнительные $300 млрд на репарационных облигациях, — СМИ

14:21, 15 января 2024
Отметим, что эту сумму Киев сможет получить, если покупателями ценных бумаг станут правительства западных стран.
Украина может заработать дополнительные $300 млрд на репарационных облигациях, — СМИ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Украина может заработать $300 млрд на продаже репарационных облигаций, обеспеченных будущими исками в рф о возмещении ущерба от войны в Украине. Об этом пишет Reuters.

По информации издания эту сумму Киев сможет получить, если покупателями ценных бумаг станут правительства западных стран.

Как сообщается, этот механизм поможет обойти проблемы из-за возможной передачи Украине российских активов, заблокированных за рубежом.

При этом аналитики называют репарационные облигации слишком рискованными, поскольку их покупатели могут требовать большую скидку, из-за чего Киев не сможет заработать «ничего похожего на 300 миллиардов».

По мнению издания, это хороший запасный план для Украины. Этот механизм позволит обойти проблемы из-за возможной передачи стране российских активов, которые заблокированы за рубежом.

Ценные бумаги окупятся только в том случае, если россия все же согласится на возмещение ущерба. Однако, по словам автора статьи, Москва добровольно не пойдет на такие условия. Поэтому российские активы, замороженные за границей, являются вероятным источником дохода для Киева.

Главный глобальный экономист PGIM Fixed Income Далип Сингха отметил, что Украина может поделить облигации на несколько траншей. К примеру, по его словам, западные правительства приобретут наиболее рискованные ценные бумаги, а облигации с меньшими рисками купят обычные инвесторы.

Ранее мы писали, что Международный валютный фонд оценивает возможную конфискацию замороженных активов рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова