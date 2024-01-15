Украина может заработать дополнительные $300 млрд на репарационных облигациях, — СМИ

Отметим, что эту сумму Киев сможет получить, если покупателями ценных бумаг станут правительства западных стран.

Украина может заработать $300 млрд на продаже репарационных облигаций, обеспеченных будущими исками в рф о возмещении ущерба от войны в Украине. Об этом пишет Reuters.

По информации издания эту сумму Киев сможет получить, если покупателями ценных бумаг станут правительства западных стран.

Как сообщается, этот механизм поможет обойти проблемы из-за возможной передачи Украине российских активов, заблокированных за рубежом.

При этом аналитики называют репарационные облигации слишком рискованными, поскольку их покупатели могут требовать большую скидку, из-за чего Киев не сможет заработать «ничего похожего на 300 миллиардов».

По мнению издания, это хороший запасный план для Украины. Этот механизм позволит обойти проблемы из-за возможной передачи стране российских активов, которые заблокированы за рубежом.

Ценные бумаги окупятся только в том случае, если россия все же согласится на возмещение ущерба. Однако, по словам автора статьи, Москва добровольно не пойдет на такие условия. Поэтому российские активы, замороженные за границей, являются вероятным источником дохода для Киева.

Главный глобальный экономист PGIM Fixed Income Далип Сингха отметил, что Украина может поделить облигации на несколько траншей. К примеру, по его словам, западные правительства приобретут наиболее рискованные ценные бумаги, а облигации с меньшими рисками купят обычные инвесторы.

Ранее мы писали, что Международный валютный фонд оценивает возможную конфискацию замороженных активов рф.

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