На Івано-Франківщині шукають громадянина Франції

Іноземний турист, який планував здійснити сходження на гору Говерла, востаннє виходив на зв'язок 3 січня.

Джерело фото: ДСНС

На Івано-Франківщина тривають пошуки громадянина Франції, який востаннє виходив на зв'язок 3 січня.

Як повідомили у ДСНС, 12 січня рятувальники отримали повідомлення від представника посольства про те, що громадянин Франції у період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від смт. Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області.

У ДСНС зазначають, що іноземний турист свій маршрут у надзвичайників не реєстрував.

«Закарпатськими гірськими рятувальниками обстежено маршрути сходження на гору Говерла зі сторони Закарпатської області. Основні маршрути сходження до вершини гори Говерла обстежено», - повідомили рятувальники.

Тривають пошукові роботи.

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