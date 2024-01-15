Південна Корея планує створити кластер з виробництва чипів

Південна Корея приготувала план на 470 мільярдів доларів для будівництва центру виробництва мікросхем.

Джерело фото: lb.ua

Південна Корея оголосила про план створення найбільшого у світі кластера з виробництва мікросхем, приєднуючись до глобальної гонки за збереження внутрішнього постачання напівпровідників. Провідні компанії, такі як Samsung Electronics Co. і SK Hynix Inc., планують витратити понад 470 мільярдів доларів на цей проект, – повідомляє Bloomberg.

Уряд опублікував план, який передбачає інвестиції в розмірі 622 трильйонів вон (471 мільярд доларів) з приватного сектора до 2047 року. Компанії мають спорудити 13 нових заводів по виробництву мікросхем і три дослідницьких центри поряд з існуючими 21 фабрикою. Очікується, що територія, що охоплює Пхьонтек і Йонгін, стане найбільшою в світі, здатною виробляти 7,7 мільйона пластин щомісяця до 2030 року.

Інвестиції перевершують попередні плани, відомі з 2023 року, і відображають зростаючу глобальну конкуренцію у сфері напівпровідників. Підтримуючи внутрішній сектор мікросхем, який становить приблизно 16% від загального експорту, уряд Кореї планує надати значні податкові пільги місцевим компаніям, які займаються виробництвом мікросхем. Це спрямовано на захист стратегічного сектора економіки країни від зростаючої конкуренції від Японії та Тайваню.

Samsung і Hynix планують спорудити свої найбільш складні заводи з виробництва мікросхем, причому Samsung ставить на ливарне виробництво, а Hynix інвестує в пам'ять. Очікується, що цей план підніме рівень самозабезпеченості Південної Кореї напівпровідниками і збільшить її ринкову частку в світовому виробництві логічних мікросхем до 10% до 2030 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.