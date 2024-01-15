Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Кабмін виділив майже 2,5 млрд грн на будівництво захисних споруд з резервного фонду бюджету

Для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд Міністерству оборони виділили 2,48 млрд грн.

НАЗК залишилося без голови, — у Олександра Новікова сплив строк повноважень

Наразі НАЗК залишилося без голови, а пошук нового очільника ще триває.

Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

Фотокопія паспорту рф – ще не доказ: колегія Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді

Колегія суддів Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком скасувала рішення про законність звільнення чиновниці з російським паспортом з держслужби, незважаючи на дані СБУ.

  1. У світі

Південна Корея планує створити кластер з виробництва чипів

21:09, 15 січня 2024
Південна Корея приготувала план на 470 мільярдів доларів для будівництва центру виробництва мікросхем.
Південна Корея планує створити кластер з виробництва чипів
Джерело фото: lb.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Південна Корея оголосила про план створення найбільшого у світі кластера з виробництва мікросхем, приєднуючись до глобальної гонки за збереження внутрішнього постачання напівпровідників. Провідні компанії, такі як Samsung Electronics Co. і SK Hynix Inc., планують витратити понад 470 мільярдів доларів на цей проект, – повідомляє Bloomberg.

Уряд опублікував план, який передбачає інвестиції в розмірі 622 трильйонів вон (471 мільярд доларів) з приватного сектора до 2047 року. Компанії мають спорудити 13 нових заводів по виробництву мікросхем і три дослідницьких центри поряд з існуючими 21 фабрикою. Очікується, що територія, що охоплює Пхьонтек і Йонгін, стане найбільшою в світі, здатною виробляти 7,7 мільйона пластин щомісяця до 2030 року.

Інвестиції перевершують попередні плани, відомі з 2023 року, і відображають зростаючу глобальну конкуренцію у сфері напівпровідників. Підтримуючи внутрішній сектор мікросхем, який становить приблизно 16% від загального експорту, уряд Кореї планує надати значні податкові пільги місцевим компаніям, які займаються виробництвом мікросхем. Це спрямовано на захист стратегічного сектора економіки країни від зростаючої конкуренції від Японії та Тайваню.

Samsung і Hynix планують спорудити свої найбільш складні заводи з виробництва мікросхем, причому Samsung ставить на ливарне виробництво, а Hynix інвестує в пам'ять. Очікується, що цей план підніме рівень самозабезпеченості Південної Кореї напівпровідниками і збільшить її ринкову частку в світовому виробництві логічних мікросхем до 10% до 2030 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова