Назад у минуле: випустили розкладний телефон The Boring Phone з базовими функціями, фото

Boring Phone - кнопковий телефон- розкладачка без сучасних опцій.

Фото: heineken.com

HMD об'єдналася з брендом пива Heineken та брендом одягу Bodega для створення телефону-розкладачки з прозорим корпусом. Пристрій отримав назву Boring Phone («Скучний телефон»). Телефон з базовими функціями створений "щоб повернути у часи, коли смартфонів не було". Про це повідомляє The Verge.

Boring Phone зовні має невеликий 1,77-дюймовий екран. Також є основний 2,8-дюймовий дисплей, одна камера 0,3 Мп та акумулятор 1450 мАг.

Телефон-розкладачка має слот microSD із підтримкою до 32 ГБ пам'яті. Апарат підтримує дві SIM-картки, 4G та Bluetooth. Є радіо, порт USB-C для заряджання та 3,5-мм аудіо-роз'єм.

HMD обіцяє більше тижня роботи в режимі очікування та до 20 годин автономної роботи під час дзвінків.

Boring Phone вийде в обмеженій кількості – 5000 штук. Вартість телефону поки невідома. Розкладачку планують роздавати безкоштовно у розіграшах, які у майбутньому проводитимуть бренди. Спочатку Boring Phone розіграють у Великій Британії, а згодом і в інших країнах.

Фото: heineken.com

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