В Британії з конвеєра зійшов найбільш смертоносний прототип танка: відео

Після тестувань Британія планує виготовити 140 новітніх танків Challenger 3.

Джерело фото: army.mod.uk

Британська армія зробила величезний крок у розвитку своїх оборонних можливостей, представивши новітній танк Challenger 3, який очолить військову техніку країни. Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, пише британська армія.

«Це перший повністю британський танк за 22 роки - Challenger 3. Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британської армії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту Британії», - зазначив Шаппс.

Відзначається, що Challenger 3 стане «найбільш смертоносною» бойовою машиною в історії британської військової техніки, завдяки передовій вогневій потужності, захисту та мобільності. Він може розвивати швидкість до 60 км/год і озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою з вищою початковою швидкістю снаряда та більшою пробивною здатністю, ніж його попередник Challenger 2.

Крім того, нова модульна броня та система активного захисту роблять Challenger 3 одним із найкраще захищених танків у Європі. Перший з восьми прототипів вже пройшов випробування і демонструє свої можливості, а решта також будуть піддані тестуванню перед виготовленням планованих 140 танків для британської армії.

Водночас у британській армії висловлюють впевненість, що Challenger 3 стане верховним хижаком на полі бою, готовим захищати національні інтереси та забезпечувати безпеку країни.

Джерело відео: Тwitter / Rt Hon Grant Shapps MP

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