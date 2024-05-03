Яка гранично допустима норма перенесення вантажу для жінок

У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.

У Державній службі з питань праці нагадали, які встановлено гранично допустимі норми підіймання і переміщення вантажів для жінок.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 № 241.

Так, при підійманні і переміщенні вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) гранично допустима маса вантажу не повинна перевищувати 10 кг; при підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом робочої зміни – 7 кг.

Сумарна маса вантажу, який переміщується жінкою протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:

з робочої поверхні – 350 кг;

з підлоги – 175 кг.

У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.

Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра, стола, верстата.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.