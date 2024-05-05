SUD.UA вітає читачів з Великоднем!

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає своїх читачів з Великоднем!

5 травня християни східного обряду відзначають Великдень — це головне православне свято року. У храмах відбулися урочисті Великодні богослужіння.

«Судово-юридична газета» вітає Вас із великим днем Світлого Христового Воскресіння! Бажаємо Вам миру, любові, добробуту та благополуччя. Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин.

Нехай Великдень принесе нашій країні довгоочікувану радість перемоги, подарує кожному надію та впевненість у завтрашньому дні.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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