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Судитимуть організатора схеми розкрадання понад 1,2 млн гривень на ремонті доріг Бучанщини

21:18, 3 травня 2024
Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи, яка привласнила бюджетні кошти Бучанщини на ремонті доріг.
Судитимуть організатора схеми розкрадання понад 1,2 млн гривень на ремонті доріг Бучанщини
Джерело фото: поліція Київської області
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Поліцейські Київщини відправили до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка, який очолював організовану групу, що привласнила бюджетні кошти, призначені на ремонт доріг у Бучанському районі. Про це повідомила поліція Київської області.

За даними розслідування, чоловік, розуміючи, що самостійно не зможе реалізувати свої злочинні наміри, створив злочинну групу. Вона включала підконтрольне йому підприємство, яке брало участь у публічних закупівлях і укладало договори на будівельні роботи.

Упродовж 2020 року це підприємство уклало договори з сільськими радами на капітальні ремонти доріг в районі. Але замість виконання реальних робіт, група підробляла акти та звіти про виконану роботу, зафіксовану на них.

В результаті цієї схеми сільські ради Бучанщини понесли збитки на понад 1,2 мільйона гривень.

Поліцейські виявили зловмисника за результатами спільної операції з Київською прокуратурою та слідчими Управління злочинів проти майна Національної поліції.

Чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення за фактами привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, видачі неправдивих офіційних документів та інших порушень, визначених законом.

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