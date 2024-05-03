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На Львівщині чоловіка оштрафували за допомогу військовому уникнути служби

22:00, 3 травня 2024
За 8 тисяч доларів він пропонував виготовити документи про непридатність за станом здоров'я.
На Львівщині чоловіка оштрафували за допомогу військовому уникнути служби
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На Львівщині судили чоловіка, який запропонував військовому ЗСУ, який перебував у розшуку через ухилення від служби, за 8 тис. доларів виготовити документи про непридатність за станом здоров’я. Останній погодився, однак повідомив про це правоохоронцям і діяв під їхнім контролем, пише Zaxid.net.

Зазначається, що обвинувачений перебував у місті Зборів на Тернопільщині та познайомився з чоловіком, який представився військовослужбовцем ЗСУ. Під час розмови той сказав, що його оголосили в розшук за ухилення від служби. Тоді фігурант запропонував йому вплинути на службових осіб, щоб військового зняли з розшуку, та виготовити йому документи про непридатність до служби.

Така послуга коштувала 8 000 доларів. Чоловік мав перерахувати йому 21 тисячу грн авансу. Він розумів, що йому може загрожувати кримінальна відповідальність, тому повідомив про пропозицію правоохоронців. Потім він перерахував обвинуваченому аванс. Наступного дня він зустрівся з ним й передав йому 8 тисяч доларів.

У суді обвинувачений повністю визнав провину й уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Його оштрафували майже на 350 тисяч грн.

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