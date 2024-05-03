Во Львовской области мужчину оштрафовали за помощь военнослужащему избежать службы

За 8 тысяч долларов он предлагал изготовить документы о непригодности по состоянию здоровья.

Во Львовской области судили мужчину, который предложил военному ВСУ, который находился в розыске из-за уклонения от службы, за 8 тыс. долларов изготовить документы о непригодности по состоянию здоровья. Последний согласился, однако сообщил об этом правоохранителям и действовал под их контролем, пишет Zaxid.net.

Отмечается, что обвиняемый находился в городе Зборов Тернопольской области и познакомился с мужчиной, который представился военнослужащим ВСУ. Во время разговора он сказал, что его объявили в розыск за уклонение от службы. Тогда фигурант предложил ему повлиять на должностных лиц, чтобы военного сняли с розыска и изготовить ему документы о непригодности к службе.

Такая услуга обошлась в 8 000 долларов. Мужчина должен был перечислить ему 21 тысячу грн аванса. Он понимал, что ему может угрожать уголовная ответственность, потому сообщил о предложении правоохранителей. Затем он перечислил обвиняемому аванс. На следующий день он встретился с ним и передал ему 8 тысяч долларов.

В суде обвиняемый полностью признал вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Его оштрафовали почти на 350 тысяч грн.

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