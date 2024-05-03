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Будут судить организатора схемы хищения более 1,2 млн гривен на ремонте дорог Бучанщины

21:18, 3 мая 2024
Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группы, которая присвоила бюджетные средства Бучанщины на ремонте дорог.
Будут судить организатора схемы хищения более 1,2 млн гривен на ремонте дорог Бучанщины
Источник фото: полиция Киевской области
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Полицейские Киевщины отправили в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего мужчины, который возглавлял организованную группу, присвоившую бюджетные средства, предназначенные на ремонт дорог в Бучанском районе. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По данным расследования, мужчина, понимая, что самостоятельно не сможет реализовать свои преступные намерения, создал преступную группу. Она включала подконтрольное ему предприятие, которое участвовало в публичных закупках и заключало договоры на строительные работы.

В течение 2020 года это предприятие заключило договоры с сельскими советами на капитальные ремонты дорог в районе. Но вместо выполнения реальных работ, группа подделывала акты и отчеты о проделанной работе, зафиксированную на них.

В результате этой схемы сельские советы Бучанщины понесли убытки на более 1,2 миллиона гривен.

Полицейские обнаружили злоумышленника по результатам совместной операции с Киевской прокуратурой и следователями Управления преступлений против имущества Национальной полиции.

Мужчине грозит до 12 лет заключения по фактам присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, выдачи ложных официальных документов и других нарушений, определенных законом.

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