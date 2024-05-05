SUD.UA поздравляет читателей с Пасхой!

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет своих читателей с Пасхой!

5 мая христиане восточного обряда отмечают Пасху – это главный православный праздник года. В храмах прошли торжественные Пасхальные богослужения.

«Судебно-юридическая газета» поздравляет Вас с великим днем Светлого Христова Воскресения! Желаем Вам мира, любви, благополучия и благополучия. Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам.

Пусть Пасха принесет нашей стране долгожданную радость победы, подарит каждому надежду и уверенность в завтрашнем дне.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

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