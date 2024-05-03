Какая предельно допустимая норма переноса груза для женщин

В вес перемещаемого груза включается вес тары и упаковки.

В Государственной службе по вопросам труда напомнили, какие установлены предельно допустимые нормы подъема и перемещения грузов для женщин.

Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от 10.12.1993 № 241.

Так, при подъеме и перемещении грузов при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) предельно допустимая масса груза не должна превышать 10 кг; при подъеме и перемещении грузов постоянно в течение рабочей смены – 7 кг.

Суммарная масса груза, перемещаемого женщиной в течение каждого часа рабочей смены, не должна превышать:

с рабочей поверхности – 350 кг;

с пола – 175 кг.

В вес перемещаемого груза включается вес тары и упаковки.

Уровнем рабочей поверхности считается рабочий уровень конвейера, стола, станка.

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