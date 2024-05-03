Влада кремля відправить воювати близько 1300 московських священиків

росія хоче «мобілізувати» на фронт близько 1300 попів задля «духовної підтримки».

Джерело фото: sprotyv.mod.gov.ua

Влада кремля планує відправити на війну в Україну близько 1300 священиків із москви, які мають надавати "духовну підтримку" російським військовим. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Митрополит Ставропольський і Невинномиський Кирило розповів про ці плани в ефірі російського пропагандистського телеканалу. Він зазначив, що міністерство оборони рф має тісні зв'язки з російською церквою і вирішить це питання найближчим часом.

Центр національного спротиву також наголошує на тому, що відомо про зв'язок глави кремлівської церкви патріарха Кирила із спецслужбами, а саме КДБ і ФСБ росії.

У свою чергу, війна проти України для Кремля стає справою важливою, а російська православна церква використовується як один із інструментів в цьому конфлікті. Вже на початку вторгнення в Україну в 2014 році РПЦ організовувала хресні ходи, щоб завадити українським захисникам.

Центр національного спротиву закликає усіх громадян повідомляти будь-яку інформацію про ворога через анонімний чат-бот.

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