Власти кремля отправят воевать около 1300 московских священников

россия хочет «мобилизовать» на фронт около 1300 попов для «духовной поддержки».

Источник фото: sprotyv.mod.gov.ua

Власти Кремля планируют отправить на войну в Украину около 1300 священников из Москвы, которые должны оказывать "духовную поддержку" российским военным. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл рассказал об этих планах в эфире российского пропагандистского телеканала. Он отметил, что министерство обороны рф имеет тесные связи с русской церковью и решит этот вопрос в ближайшее время.

Центр национального сопротивления также отмечает, что известно о связи главы кремлевской церкви патриарха Кирилла со спецслужбами, а именно КГБ и ФСБ россии.

В свою очередь, война против Украины для Кремля становится делом важным, а русская православная церковь используется как один из инструментов в этом конфликте. Уже в начале вторжения в Украину в 2014 году РПЦ организовывала крестные ходы, чтобы помешать украинским защитникам.

Центр национального сопротивления призывает всех граждан сообщать любую информацию о враге через анонимный чат-бот.

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