У Дніпрі судитимуть ґвалтіника і вбивцю 11-річної дівчинки

Зловмисник завдав численних ударів ножем, внаслідок чого дитина померла.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та вбив 11-річну дівчинку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Нагадаємо, злочин стався у січні. Поряд із теплотрасою на одній з вулиць у Самарському районі 23-річний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку, після чого, діставши ножа, наніс дитині численні поранення, від яких вона померла на місці.

На тілі дівчинки було виявлено не менше 19 колото-різаних ран голови, шиї, грудної клітини та підтверджено зґвалтування.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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