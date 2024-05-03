В Днепре будут судить насильника и убийцу 11-летней девочки

Злоумышленник нанес многочисленные удары ножом, в результате чего ребенок умер.

В Днепре будут судить мужчину, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает областная прокуратура.

Напомним, преступление произошло в январе. Рядом с теплотрассой на одной из улиц в Самарском районе 23-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку, после чего, достав нож, нанес ребенку многочисленные ранения, от которых он скончался на месте.

На теле девочки было обнаружено не менее 19 колото-резаных ран головы, шеи, грудной клетки и подтверждено изнасилование.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.