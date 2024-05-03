В Днепре будут судить насильника и убийцу 11-летней девочки

В Днепре будут судить мужчину, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает областная прокуратура.
Напомним, преступление произошло в январе. Рядом с теплотрассой на одной из улиц в Самарском районе 23-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку, после чего, достав нож, нанес ребенку многочисленные ранения, от которых он скончался на месте.
На теле девочки было обнаружено не менее 19 колото-резаных ран головы, шеи, грудной клетки и подтверждено изнасилование.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
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