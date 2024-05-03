На кордоні з Польщею виявили скрипку «Antonius Stradivarius», якій понад 300 років

У багажному відділенні авто виявили скрипку виробництва 1713 року, яка може становити культурну та історичну цінність.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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Прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Краківець» виявили скрипку «Antonius Stradivarius» виробництва 1713 року.

Як повідомили у ДПСУ, 28-річна жінка слідувала до Польщі легковим автомобілем «Форт». Під час заїзду на територію в пункті пропуску вона обрала смугу «зелений коридор» та повідомила, що переміщує особисті речі.

Однак виходячи з аналізу та оцінки ризиків, легковик скерували на додаткову перевірку. Згодом у багажному відділенні оглядова група виявила скрипку «Antonius Stradivarius», яка може становити культурну та історичну цінність.

У ДПСУ зазначають, що знахідку вилучили та скерували на експертизу.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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