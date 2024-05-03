На границе с Польшей обнаружили скрипку «Antonius Stradivarius», которой более 300 лет

В багажном отделении авто обнаружили скрипку производства 1713 года, которая может представлять культурную и историческую ценность.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники совместно с работниками таможни в пункте пропуска «Краковец» обнаружили скрипку «Antonius Stradivarius» производства 1713 года.

Как сообщили в ГПСУ, 28-летняя женщина следовала в Польшу легковым автомобилем «Форт». Во время заезда на территорию в пункте пропуска она выбрала полосу «зеленый коридор» и сообщила, что перемещает личные вещи.

Однако исходя из анализа и оценки рисков, легковушку направили на дополнительную проверку. Впоследствии в багажном отделении группа обнаружила скрипку «Antonius Stradivarius», которая может представлять культурную и историческую ценность.

В ГПСУ отмечают, что находку изъяли и направили на экспертизу.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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