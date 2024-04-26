Польща продовжить захист для українських біженців навіть без паспортів

У Польщі продовжать захист українським біженцям та обіцяють захищати українських біженців.

Джерело фото: uapl.info

Голова Міністерства внутрішніх справ Польщі Марчін Кєрвінський заявив про намір країни продовжити захист для українських біженців, який наразі діє до 30 червня. Він також підтвердив, що тимчасовий захист буде надано українцям, які не мають паспортів, пише Gazeta.

«Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня», - підкреслив Кєрвінський.

Міністр, який також відповідає за міграційну політику та легалізацію іноземців, зазначив, що Польща залишатимеся вірною своїм зобов'язанням охороняти права біженців і не передаватиме їхні приватні дані.

«Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні», - підкреслив він.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про готовність своєї країни допомогти Україні у поверненні громадян чоловічої статі призовного віку.

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