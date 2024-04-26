Польша продолжит защиту для украинских беженцев даже без паспортов

В Польше продлят защиту украинским беженцам и обещают защищать украинских беженцев.

Источник фото: uapl.info

Глава Министерства внутренних дел Польши Марчин Кервинский заявил о намерении страны продлить защиту для украинских беженцев, которая сейчас действует до 30 июня. Он также подтвердил, что временная защита будет предоставлена украинцам, которые не имеют паспортов, пишет Gazeta.

"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня", - подчеркнул Кервинский.

Министр, который также отвечает за миграционную политику и легализацию иностранцев, отметил, что Польша будет оставаться верной своим обязательствам охранять права беженцев и не будет передавать их частные данные.

"Те, кто не будут иметь паспортов будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частных данных, в том числе Украине", - подчеркнул он.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности своей страны помочь Украине в возвращении граждан мужского пола призывного возраста.

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