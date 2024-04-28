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МЗС Фінляндії довелося пояснюватися через відредаговане фото міністра, яке виставили у соцмережі

16:10, 28 квітня 2024
Після розголосу журналістів початковий допис в соцмережі X видалили та опублікували новий з нередагованим фото.
МЗС Фінляндії довелося пояснюватися через відредаговане фото міністра, яке виставили у соцмережі
Джерело фото: um.fi
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Міністерству закордонних справ Фінляндії довелося давати пояснення після того, як ЗМІ помітили явні ознаки редагування фото міністра із зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо з його візиту до Києва.

Про це пише «Європейська правда» за інформацією «Yle».

Візит міністра зі співпраці розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо до Києва відбувся в середині тижня. Розповідаючи про нього, МЗС Фінляндії та посольство опублікували на своїх сторінках фото Тавіо біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві, де він вшанував пам’ять загиблих захисників України.

Журналісти помітили, що на знімку, опублікованому посольством, видно безволосу ділянку на маківці Тавіо, якої не видно на фото, опублікованому Міністерством закордонних справ.

Після запитань у пресслужбі МЗС підтвердили, що у їхні соцмережі потрапила відредагована фотографія.

«Фотограф, найнятий на місці у Києві, відредагував фото на власний розсуд. Ми не давали вказівок редагувати фото», – прокоментував речник Мікко Койвумаа.

Він додав, що не знайомий з точними домовленостями з фрілансером, проте такі обсяги редагування не відповідають правилам і практикам відомства.

Одночасно речник визнав, що пресслужба мала у розпорядженні обидві версії фотографії і чомусь для публікації все ж обрали відредаговану.

«Не можу сказати, чому було ухвалено таке рішення, але ми встановимо це», – додав речник.

Після цього розголосу початковий допис у соцмережі X видалили та опублікували новий з нередагованим фото, з приміткою, що раніше було використано неправильну фотографію.

Джерело фото: yle.fi на основі фото МЗС / X та Посольства Фінляндії в Києві / Facebook

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