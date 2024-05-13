Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 за $16 млн

Українські військові успішно знищили російський вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Про це повідомила 47-а окрема механізована бригада.
«Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор», - зазначено у повідомленні.
За даними військових, вартість одного такого гвинтокрила становить 16 мільйонів доларів.
«Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!» - зазначено у прес-службі бригади.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.