Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 за $16 млн

Воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону збили «Алігатора».

Джерело фото: 47 окрема механізована бригада

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Українські військові успішно знищили російський вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Про це повідомила 47-а окрема механізована бригада.

«Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор», - зазначено у повідомленні.

За даними військових, вартість одного такого гвинтокрила становить 16 мільйонів доларів.

«Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!» - зазначено у прес-службі бригади.

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