Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 за $16 млн

Украинские военные успешно уничтожили российский вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор». Об этом сообщила 47-я отдельная механизированная бригада.
«Друзья, отличные новости! Воины 47-й отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», - говорится в сообщении.
По данным военных, стоимость одного такого вертолета составляет 16 миллионов долларов.
«Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу! Работаем дальше!» - указано в пресс-службе бригады.
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