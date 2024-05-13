Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 за $16 млн

Воины зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона сбили «Аллигатора».

Источник фото: 47 отдельная механизированная бригада

Украинские военные успешно уничтожили российский вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор». Об этом сообщила 47-я отдельная механизированная бригада.

«Друзья, отличные новости! Воины 47-й отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», - говорится в сообщении.

По данным военных, стоимость одного такого вертолета составляет 16 миллионов долларов.

«Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу! Работаем дальше!» - указано в пресс-службе бригады.

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