Оборона Харьковщины: в СНБО рассказали о ситуации на границе

Граница на Харьковском направлении не укреплялась из-за обстрелов рф.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко раскрыл некоторые аспекты состояния обороны на Харьковском направлении в контексте военных действий с россией. Коваленко объяснил, что в регионе не было укрепления границы из-за постоянных обстрелов строителей и техники со стороны россии.

«Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить невозможно было бы. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом - его дронами, его артиллерией», - пояснил он.

Коваленко также отметил, что сейчас существует много манипуляций относительно оборонительных рубежей, и отметил, что в Харьковской области уже есть выстроенные линии обороны.

«И подробнее, очень скоро, расскажут о них. И это несколько линий обороны, очень надежных. Поэтому, друзья, приграничье и Харьков давайте не путать. Оборонительная операция продолжается", - добавил он.

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