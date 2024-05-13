Оборона Харківщини: в РНБО розповіли про ситуацію на кордоні

Кордон на Харківському напрямку не укріплювався через обстріли рф.

Джерело фото: ТСН

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко розкрив деякі аспекти стану оборони на Харківському напрямку в контексті військових дій з росією. Коваленко пояснив, що в регіоні не було зміцнення кордону через постійні обстріли будівників та техніки з боку росії.

«Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка і всі інженери просто знищувались би ворогом - його дронами, його артилерією», - пояснив він.

Коваленко також наголосив, що наразі існує багато маніпуляцій стосовно оборонних рубежів, і зазначив, що в Харківській області вже є вибудовані лінії оборони.

«І детальніше, дуже скоро, розкажуть про них. І це декілька ліній оборони, дуже надійних. Тому, друзі, прикордоння і Харків давайте не плутати. Оборонна операція триває», - додав він.

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