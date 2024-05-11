В центрі Броварів на Київщині підірвали гранату: є постраждалі, відео

За попередньою інформацією, постраждало дві особи, один з них співробітник поліції.

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В центрі Броварів на Київщині пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

«В центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину «Червоний маркет» приблизно о 20.40 пролунав вибух», — зазначив Сапожко.

За попередньою інформацією, постраждало дві особи, один з них співробітник поліції.

На місці працюють правоохоронці та медики.

Подробиці інциденту зʼясовуються.

За словами очевидців, чоловік тікав від правоохоронця, а потім підірвав гранату.

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