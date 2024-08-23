До Дня Незалежності Австралія випустить поштову марку на підтримку України, фото

Марка буде офіційно презентована 24 серпня 2024 року у Сіднеї.

В Австралії розробили поштову марку на підтримку України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Національний оператор поштового зв’язку Австралії Australia Post випустив марку на підтримку України, яка буде доступна для придбання у поштових відділеннях країни найближчим часом.

«Ініціатива створення цієї марки належить Посольству України в Австралії, яке звернулось до австралійської сторони з відповідною пропозицією. Дизайн марки було розроблено Australia Post з урахуванням рекомендацій української сторони, зокрема АТ «Укрпошта», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що марка буде офіційно презентована 24 серпня 2024 року у Сіднеї під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України за участі керівництва Australia Post, української громади Австралії та українських дипломатів.

«До Дня Незалежності в Австралії випущено марку на підтримку України. Національний оператор поштового зв’язку Австралії Australia Post випустив марку на підтримку України», - підтвердив інформацію й посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

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