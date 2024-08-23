У Києві тигри Рена та Малюк святкують день народження – гостей запрошують на пікнік, фото

На найближчий вікенд для всіх смугастих котиків відбуватиметься особливий захід зі збагачення середовища.

Джерело фото: КМДА

КиївЗоо святкує день народження тигрів Рени та Малюка. Із цього приводу у зоопарк запрошують гостей. Смугастий пікнік іменинників та їхніх сусідів Даліли, Амби і Гекати пройде 23, 24 та 25 серпня о 13:00.

«Чудовий день народження нашої країни в КиївЗоо співпадає ще з одними іменинами – днем народження наших тигрів Рени та Малюка. Тож на найближчий вікенд для всіх смугастих котиків відбуватиметься особливий захід зі збагачення середовища. Для стимулювання натуральної поведінки тварин за допомогою різноманітних запахів, предметів та м’ясних смаколиків ми створимо умови, максимально наближені до природних. Приходьте відчути смугасту енергію природи!» – йдеться в дописі столичного зоопарку.

Як зазначають зоологи, збагачення середовища практикують у всіх зоопарках світу. Це частина важливої зоотехнічної роботи, що створює тваринам умови, наближені до природних: з різними запахами, звуками, новими предметами, цікавими іграшками та різноманітними кормами.

Побачити частування тигрів можна на Острові звірів КиївЗоо.

Джерело фото: КМДА

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