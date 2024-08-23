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На Київщині будівельники через конфлікт щодо неякісного ремонту забили до смерті замовника

22:40, 23 серпня 2024
Кривдники завдали власнику будинку численних ударів в область тулуба та голови, внаслідок яких він помер.
На Київщині будівельники через конфлікт щодо неякісного ремонту забили до смерті замовника
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На Київщині у селі Вища Дубечня під час конфлікту група чоловіків завдала місцевому мешканцю численних тілесних ушкоджень, від чого останній помер на місці до приїзду швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє поліція області.

Встановлено, що напередодні між двома чоловіками сталася конфліктна ситуація через неналежне виконання ремонтних робіт на присадибній ділянці потерпілого.

«Наступного дня 48-річний будівельник, заручившись підтримкою свого 31-річного племінника та його товаришів, приїхали до місця проживання потерпілого з метою вирішити дану проблему. Під час суперечки зав’язалася бійка, кривдники завдали власнику домоволодіння численних ударів в область тулуба та голови, внаслідок яких він помер», - уточнили правоохоронці.

Правоохоронці затримали двох фігурантів та доправили їх до ізолятора тимчасового тримання. Слідство триває. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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