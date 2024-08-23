В Киевской области строители из-за конфликта по некачественному ремонту забили до смерти заказчика

Обидчики нанесли владельцу дома многочисленные удары в область туловища и головы, в результате которых он скончался.

В Киевской области в селе Высшая Дубечня во время конфликта группа мужчин нанесла местному жителю многочисленные телесные повреждения, от чего последний скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Об этом сообщает полиция области.

Установлено, что накануне между двумя мужчинами произошла конфликтная ситуация из-за ненадлежащего выполнения ремонтных работ на приусадебном участке потерпевшего.

«На следующий день 48-летний строитель, заручившись поддержкой своего 31-летнего племянника и его товарищей, приехали к месту жительства потерпевшего с целью решить данную проблему. Во время спора завязалась потасовка, обидчики нанесли владельцу домовладения многочисленные удары в область туловища и головы, в результате которых он умер», - уточнили правоохранители.

Правоохранители задержали двух фигурантов и доставили их в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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