На Одещині викрили співробітники міграційної служби на оформленні ухилянтам закордонних паспортів

В Одеській області викрито корупційну схему з оформлення закордонних паспортів військовозобов'язаним для уникнення мобілізації.

На Одещині викрито корупційну схему в міграційній службі, в рамках якої за гроші оформляли закордонні паспорти для військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації. Про це пише Офіс Генерального прокурора.

Повідомлено про підозру начальнику та двом спеціалістам одного з відділів ГУ ДМС в Одеській області, посадовцю регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг, а також двом їхнім спільникам. Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, організатором схеми стала начальниця місцевого райвідділу ДМС. Вона разом зі спільниками організувала механізм дистанційного оформлення паспортів для виїзду за кордон. Військовозобов'язані могли отримати документи без особистої присутності в Україні. Процедура включала зняття відбитків пальців та фото з дистанційно надісланих світлин. Готові паспорти передавалися замовникам через посередників.

Вартість такого документу варіювалася від 500 до 2,5 тисяч доларів США. Загалом підозрювані отримали замовлення на оформлення понад 150 паспортів. Ця схема дозволяла військовозобов'язаним уникати повернення в Україну, не ставати на облік у ТЦК та СП і уникати мобілізації.

Важливо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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